Quadrilha rouba banco em Limeira e deixa dinamites na agência

Há exatamente uma semana, uma tentativa de roubo a bancos em Guararema terminou com 11 bandidos mortos. Nesta quinta-feira (11), ladrões voltaram a atacar no interior de São Paulo.

Desta vez, uma quadrilha invadiu a cidade de Limeira, que fica a 145 quilômetros da capital paulista. Na madrugada, os assaltantes levaram o dinheiro da Caixa Economia Federal.

Eles atearam fogo em um carro que estava parado em frente a agência. Foram colocados miguelitos (pregos na horizontal) nas ruas próximas ao banco para dificultar a chegada da polícia.

Segundo testemunhas, os bandidos chegaram atirando para cima e estavam com fuzis e pistolas. Eles deixaram dinamites no interior da agência e o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) está no local.

O roubo aconteceu por volta das quatro horas da manhã na rua Senador Vergueiro, no centro. Ninguém ficou ferido e os criminosos fugiram.