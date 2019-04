Prefeitura de Santo André vai instalar 8 mil lâmpadas de LED em 15 bairros

A Prefeitura de Santo André vai instalar 8.145 novas luminárias em LED em diversos pontos da cidade. A medida faz parte do programa Banho de Luz. Os novos equipamentos têm eficiência energética 30% superior às lâmpadas comuns e garantem economia de 47%.

As novas luminárias serão instaladas em 16 bairros, beneficiando moradores do centro expandido, Vila Pires, Campestre, Jardim Santo Antônio, Vila Matarazzo, Jardim das Maravilhas, Vila Lucinda, Parque Novo Oratório, Cidade São Jorge, Parque Gerassi, Jardim Marek, Centreville, Vila Luzita, Jardim Santo André, Jardim Irene e Cata Preta. Tudo no prazo de um ano, se cumprido.

Veja também:

Comerciantes atingidos por alagamento bloqueiam viaduto no Ipiranga em manifestação

Corpo de Bombeiros manda cães ‘paulistas’ para ajudar nas buscas em Brumadinho

O investimento para a modernização será de R$ 23,8 milhões nos próximos 12 meses. Esse valor é oriundo da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

O prefeito Paulo Serra (SPDB) avalia que o programa Banho de Luz já é uma das políticas públicas de iluminação mais eficientes e bem sucedidas do país. “Estamos um passo à frente no quesito de cidades inteligentes. Temos sistema georreferenciado por telegestão dos pontos de iluminação para controle de luminosidade e de avarias. O nosso atendimento é um dos mais ágeis na resposta ao cidadão”, destacou.

Desde o lançamento do programa, dos 53 mil pontos de iluminação instalados em toda a cidade, 26 mil foram modernizados.