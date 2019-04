Máquina de recapeamento quebra e atrasa reabertura de pista da marginal Pinheiros

Uma máquina usada no recapeamento na marginal Pinheiros quebrou durante a madrugada desta quinta-feira (11) e ocupa uma faixa da pista expressa da via no sentido da rodovia Castelo Branco, na altura da Cidade Universitária.

A ocorrência atrasou a obra e a abertura da pista expressa, que ficou totalmente fechada até pouco antes das 6h. Desde então, com apenas uma faixa bloqueada, o trânsito voltou a fluir. Equipes de manutenção foram acionadas, e não há previsão para liberação da faixa.

Às 7h30, a via expressa no sentido Castelo registrava 3,2 quilômetros de congestionamento entre a avenida Juscelino Kubitschek e a ponte do Morumbi. Já a pista local tem mais 2 quilômetros no trecho da Vila Olímpia.

A prefeitura vai fazer obras marginal do Pinheiros entre 22h e 5h até esta sexta-feira (12) no trecho entre Eusébio Matoso e Cidade Universitária.