Funcionários de hospital na zona norte de São Paulo reclamam de assaltos frequentes

Médicos e funcionários reclamam de assaltos frequentes no estacionamento do Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Segundo relatos feitos à reportagem da Rádio Bandeirantes, as abordagens são agressivas e ocorrem principalmente durante a madrugada.

“Os bandidos agem armados, ameaçam. A gente tá à mercê deles e a população aqui também”, disse uma enfermeira que pediu anonimato. Em nota, a Polícia Militar promete reorientar o policiamento com base nas informações apresentadas pela reportagem da Rádio Bandeirantes.

Leia mais:

Receita Federal apreende 353 kg de cocaína no porto de Santos

Senado aprova projeto que prevê desconto em medicamentos para aposentados

O comunicado afirma ainda que a PM “realiza policiamento ostensivo e preventivo” e que a delegacia da região investiga os casos registrados no entorno do hospital.