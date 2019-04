Damares elogia beleza do deputado Túlio Gadêlha e ele responde: 'Não vai rolar milagre'

Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos elogiou a beleza do deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) na última quarta-feira (10) durante a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. “Como ele é lindo, meu Deus”, disse, em tom de brincadeira, enquanto se abanava.

O comentário foi feito quando a ministra percebeu que ele não estava presente. O deputado publicou o vídeo da declaração e aproveitou para questionar a ministra.

"Hoje, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias recebemos a Ministra Damares Alves. Mas mesmo após sua apresentação, não ficaram claras quais são as prioridades do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Onde estão as políticas públicas? Quais são os resultados? Onde estão os números e estatísticas que comprovem o trabalho que estão realizando?, escreveu Gadêlha.

Os seguidores aproveitaram para tirar um sarro e marcaram Fátima Bernardes, namorada do deputado pernambucano. "Estão de olho no seu boy", ao que ele respondeu. "Diga a ela que pode tirar o Jesus da goiabeira que não vai rolar milagre, não", em referência ao depoimento em que ela afirma ter tido uma visão na infância, quando pensava em cometer suicídio após sofrer abuso sexual.