Conpresp tomba estádio do Juventus na Mooca

O tombamento do estádio Conde Rodolfo Crespi, do clube Juventus, foi anunciado na última quarta-feira (10) no Diário Oficial do Estado. A ação é realizada pela Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo).

Conhecido como Javari, o estabelecimento fica na Mooca, na zona leste da capital paulista. Ainda neste mês, no dia 26 de abril, o estádio completa 94 anos.

Leia mais:

‘Assange não irá para onde tem pena de morte’, diz presidente do Equador

Conta de água em São Paulo vai subir 4,7% a partir de maio

Além do Javari, a Prefeitura de São Paulo anunciou o tombamento de três escolas, duas bibliotecas e a preservação de três projetos do arquiteto modernista Hans Broos.