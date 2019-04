Comerciantes atingidos por alagamento bloqueiam viaduto no Ipiranga em manifestação

Manifestantes bloqueiam totalmente o viaduto Capitão Pacheco e Chaves no sentido da avenida do Estado. De acordo com ouvintes da Rádio Trânsito, o grupo é composto por comerciantes que tiveram seus estabelecimentos atingidos pelo último alagamento do rio Tamanduateí na Mooca e no Ipiranga.

A Polícia Militar e CET ainda não têm detalhes sobre o protesto. O ato gera lentidão em todas as vias do entorno.

ATUALIZAÇÃO: A CET informa que a manifestação foi encerrada.

A Prefeitura de São Paulo afirmou que os saques do FGTS para os moradores afetados pelas enchentes no Ipiranga estão previstos para serem liberados na próxima segunda-feira (15). Segundo a administração municipal, os documentos solicitados foram enviados para a Caixa Econômica Federal.

O bairro da zona sul da capital paulista foi um dos mais afetados pelas fortes chuvas que ocorreram em março.