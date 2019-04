Cão levado dos donos é encontrado na Cracolândia

Café, um filhote de cachorro que havia sido sequestrado em frente a um mercado no bairro da Liberdade (centro), há uma semana, já está com a família. O pet foi encontrado anteontem pelo dono de um hotel na região da Cracolândia, também no centro. Ao reconhecer o cachorrinho, ele avisou a polícia e os donos de Café foram buscá-lo. O cãozinho está bem. Os sequestradores ainda não foram encontrados.

Café é um filhote de shih-tzu e foi levado na semana passada por um casal em frente ao mercado enquanto seus donos faziam compras. O dono do hotel comprou o cachorro de pessoas que lhe disseram tê-lo comprado na noite de segunda-feira. Na manhã seguinte ele reconheceu o filhote desaparecido por meio de cartazes que seus donos haviam colocado na região e chamou a polícia.

Em entrevista à BandNews FM, Martim Mendonça, dono do cachorrinho, falou sobre a angustia da família pela perda momentânea do pet e do alívio depois que Café foi encontrado.

“É uma situação que eu não desejo para ninguém, que é perder alguém, tanto bicho quanto gente, sem pista nenhuma”, afirmou.

Mendonça afirmou que foi responsabilizado por muita gente pelo sumiço do cachorro, mas que também encontrou solidariedade em “uma rede linda de pessoas conhecidas e desconhecidas que se sensibilizaram e isso foi muito comovente”.

Segundo Mendonça, Café se encontra aparentemente bem, mas muito quieto e por isso será levado ao veterinário.