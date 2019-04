BREXIT: Saída do Reino Unido da União Europeia é adiada

Depois de sete horas de negociação, a UE (União Europeia) aceitou o pedido do Reino Unido para adiar a decisão da saída bloco econômico. O parlamento britânico terá até o dia 31 de outubro para estabelecer de que forma ocorrerá o rompimento.

O processo, que começou há três anos, deveria ser concluído até a próxima sexta-feira (12), mas os deputados se recusaram a aceitar o plano estabelecido pela primeira-ministra, Theresa May. Se nada for resolvido até lá, no dia primeiro de novembro o Reino Unido não fará mais parte da UE.

A possível saída dos britânicos do bloco acarretará na ausência de benefícios em negociações comerciais com outros países europeus.