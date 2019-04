Vacinação contra gripe começa nesta quarta-feira

A campanha de vacinação contra a gripe começa hoje, para imunizar os grupos mais vulneráveis à doença até o dia 31 de maio. A meta é vacinar 90% do público-alvo, o que corresponde a 3,5 milhões de pessoas.

O público-alvo são crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias –que são os três grupos a serem vacinados primeiro, até 19 de abril–, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da área de saúde, professores das redes pública e privada, pacientes com doenças crônicas (como asma, diabetes), povos indígenas e funcionários do sistema prisional.

A vacina imuniza contra três subtipos do vírus Influenza: H1N1, H3N2 e B e passa a proteger quatro semanas após a aplicação.

Importante destacar que a dose não causa gripe, porque é elaborada a partir de partículas do vírus morto, explica a coordenadora do Programa Municipal de Imunizações da Secretaria Municipal da Saúde, Maria Lígia Nerger. De acordo com ela, ao redor de 1% dos vacinados apresenta febre depois de tomar a vacina.

Por que algumas pessoas reportam ter gripe após se vacinar? “A pessoa pode estar com o vírus incubado, ou pegar gripe no período em que a vacina ainda não desenvolveu anticorpos”, disse a médica. Além disso, lembra Maria Lígia, nessa época é comum a transmissão de outras doenças com sintomas semelhantes aos da gripe.