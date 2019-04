Previsão do Tempo: quinta-feira trará temperaturas mais altas em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê um dia levemente mais quente para esta quinta-feira (11) em São Paulo. A capital terá um dia ligeiramente nublado, sem previsão de chuva.

A temperatura máxima para o dia será de 25º. A quarta-feira oscilou entre 17º e 22º. A mínima, no entanto, será um pouco mais fria, em 16º.

O Inmet prevê que a quinta-feira começará nublada, com névoa úmida. As nuvens se dissipam ao longo do dia, e pode haver céu claro à tarde.