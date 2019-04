Guedes fala em reduzir em 50% o preço do gás de cozinha

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo pretende reduzir pela metade o preço do gás de cozinha no país em dois anos. Segundo Guedes, o monopólio da Petrobras no refino do gás torna o preço do produto mais caro no Brasil.

“Vamos quebrar esses monopólios e vamos baixar o preço do gás e do petróleo com a competição”, disse o ministro, ao participar da 22ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em Brasília.

Imposto Único Federal

O ministro disse ainda que o governo trabalha para unificar ainda este ano até cinco tributos e que se a mudança for efetivada a arrecadação será compartilhada com estados e municípios. “Vai chamar Imposto Único Federal”, disse, sem detalhar quais seriam os impostos unificados.