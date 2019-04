Estação Itaim da CPTM terá testes gratuitos de HIV e Sífilis

A estação de trem da CPTM Itaim Paulista, da linha 12-Safira, em São Paulo, realiza nesta sexta-feira (dia 12) testes gratuitos de HIV e Sífilis entre as 9h e 16h.

A ação é uma iniciativa do Centro de Testagem e Aconselhamento-CTA Dr. Sérgio Arouca e conta com o apoio da CPTM. Ao todo serão disponibilizados 200 testes rápidos aos passageiros no local.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pelo Ministério da Saúde, foram notificados no Brasil mais de 479 mil casos de sífilis adquirida (que ocorre em adulto) entre 2010 e 2018. Já o HIV teve 247 mil notificações entre 2007 e 2018.