Consórcio do ABC define projeto para gerar crédito a empresários

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC assinou na terça-feira (9) um convênio com o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) que tem como objetivo gerar crédito para micro e pequenos empresários da região. Em junho, será realizado o simpósio voltado aos empreendedores interessados nesse programa.

“Queremos mostrar ao microempresário que esse diálogo com o BNDES não é tão complicado”, afirmou o presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

No encontro, também foi definido o encontro do Consórcio com o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, no dia 22, para discutir a possibilidade de ampliar a descentralização da distribuição de medicamentos de alto custo feita pelo governo do estado.

Atualmente, o serviço é realizado apenas no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Na semana passada, o governo confirmou que São Bernardo também vai receber o sistema. O objetivo da entidade é que Mauá possa ser outro ponto de distribuição.