Chuvas no litoral norte paulista causam morte com queda de árvore

A Defesa Civil Estadual confirmou a morte de uma pessoa em São Sebastião, no litoral norte paulista, devido à forte chuva. A vítima teve a casa atingida por uma árvore.

Em entrevista à Rádio BandNews FM, o subsecretário de Defesa Civil, major Henguel Ricardo Pereira, contou que o litoral também sofreu com a ventania. Além disso, os temporais também atingiram a região de Campinas e Piracicaba com o transbordamento do rio Capivari.

As cidades de Capivari e Monte Mor foram as mais afetadas. O subsecretário ressaltou que foi o verão mais chuvoso dos últimos 15 anos.