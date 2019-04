Bolsonaro bate bola em reunião com presidente da Fifa em Brasília

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Fifa, Gianni Infantino, se encontraram nesta quarta-feira (10) no Palácio do Planalto, em Brasília.

Na reunião, que também estavam os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, e da Conmebol, Alejandro Domínguez, foi discutida diversos temas como a Copa América de 2019 e a Copa do Mundo Sub-17, já que ambas serão disputadas no Brasil.

"Foi uma visita positiva, o presidente Bolsonaro é fã de futebol e pudemos falar da importância social e econômica do futebol no Brasil e no mundo", disse Infantino.

O empresário suíço-italiano ainda declarou que o Brasil estará neste ano "no centro do mapa do mundo do futebol". Além disso, o país é candidato para receber a final única da Copa Libertadores da América de 2020 e a Copa do Mundo feminina de 2023.