Bolsonaro passa por exame em hospital militar de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro passou por exame de endoscopia na manhã desta quarta-feira (10) em um hospital militar de Brasília, informou o Palácio do Planalto, duas semanas após Bolsonaro ter sido submetido a uma bateria de exames em São Paulo.

O procedimento estava programado e foi realizado no Hospital da Força Aérea (HFAB), de acordo com o gabinete do porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. “Está tudo ótimo”, disse o gabinete do porta-voz em mensagem.

No fim de março, Bolsonaro foi submetido a uma sequência de exames de rotina no hospital Albert Einstein, em São Paulo, previstos depois de passar por um operação em janeiro em que retirou a bolsa de colostomia que usava desde setembro do ano passado, quando sofreu um ataque à faca durante a campanha eleitoral.

Após os exames do mês passado, os médicos do Albert Einstein responsáveis pelo atendimento ao presidente afirmaram que Bolsonaro encontrava-se “em excelentes condições clínicas”.

A ida ao hospital nesta quarta não constava da agenda do presidente. Segundo a Secretaria de Comunicação do Planalto (Secom), tratou-se de uma “agenda privada”. O exame teria sido pedido pelos médicos que fazem o tratamento do presidente no Albert Einstein.

Bolsonaro, de 64 anos, deixou o Palácio da Alvorada às 6h50 da manhã para ir ao hospital e chegou ao Palácio do Planalto pouco depois das 9h, de acordo com a Secom. O presidente tem na agenda do dia uma série de encontros com ministros e parlamentares.