Aplicativo gratuito avisa motoristas sobre recall de veículos

Lançado em fevereiro de 2019, o Papa Recall é um aplicativo que avisa o motorista se o automóvel cadastrado teve algum chamado da fabricante para conserto ou troca de peças.

É gratuito e está disponível nos smartphones iOS e Android. O objetivo, de acordo com a empresa, é atingir 1 milhão de usuários até o fim do ano e faturar R$ 2,8 milhões.

O app traz todas as informações referentes ao recall, como motivos, riscos, duração e período envolvidos com o veículo. O recurso também indica os locais mais próximos de sua localização geográfica para a realização deste procedimento, além de criar alertas.

“É um serviço de extrema urgência, mas poucos proprietários sabem que seus veículos precisam passar por um recall. Isso acaba deixando carros que não estão nas melhores condições em circulação nas ruas, criando uma bomba-relógio prestes a explodir”, explica Vinicius Melo, CEO do Papa Recall.

O recall é um procedimento de segurança em que as montadoras realizam a troca de peças (ou até do próprio veículo em alguns casos) após descobrir algum defeito que coloque em risco a segurança das pessoas. É um serviço gratuito e necessário à população, que muitas vezes desconhece a importância disso.

Em 2018, por exemplo, mais de 2 milhões de carros foram chamados pelas fabricantes e apenas 15% foram normalizados, de acordo com levantamento do Procon-SP. Estimativas do setor indicam que 22 milhões de automóveis no país precisam passar por trocas e serviços de revisão.