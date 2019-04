Acidente e chuva bloqueiam trechos da rodovia Anchieta

Da noite da última terça-feira (9) para a madrugada desta quarta (10), a rodovia Anchieta passou a ficar bloqueada em diferentes pontos por dois motivos distintos.

De acordo com a Ecovias, a pista norte foi interditada no sentido da serra por conta de um veículo pesado que tombou. O processo de retirada segue acontecendo e a subida da serra pode ser feita apenas pela pista norte da rodovia Imigrantes.

No km 57 da Anchieta a faixa da direita também foi bloqueada, mas de maneira preventiva devido à chuva. A via tem lentidão do km 56 ao km 57.