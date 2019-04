Quina: veja os números sorteados nesta terça-feira

Não houve acertadores no sorteio da Quina e o prêmio acumulado para esta terça-feira (dia 9) chega a R$ 2,3 milhões ao apostador que acertar as 5 dezenas do sorteio, segundo os cálculos da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta terça-feira são:

37, 49, 52, 53, 74

Embora ninguém tenha acertado as cinco dezenas da Quina, 72 apostadores fizeram a quadra e levaram para casa R$ 5.797,19 cada um.

