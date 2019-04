Patinetes de aluguel que circularem em calçadas serão apreendidos

O secretário municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo determinou a apreensão de patinetes de aluguel que estejam circulando sobre as calçadas.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Edson Caram, afirmou que a prefeitura pediu às empresas que operam o serviço para que restrinjam o uso do equipamento às ciclovias.Ele diz que solicitou também ao secretário Municipal das Subprefeituras que organize blitze pela cidade.

Apesar da ordem de apreensão, a prefeitura ainda não regulamentou o uso dos patinetes na cidade, o que é previsto pelo Contran.

A administração municipal criou um grupo de trabalho para cuidar do assunto.

O Conselho Nacional de Trânsito fixa um limite de velocidade de 20 quilômetros por hora para o uso nas ciclovias. Nas calçadas, o limite cai para 6 quilômetros por hora. A resolução do Contran, no entanto, não estipula punições para quem descumprir as normas.

Questionado sobre eventuais sanções, o secretário Edson Caram se limitou a sugerir um mecanismo de controle. Além do risco de atropelamento de pedestres, o secretário de mobilidade também se diz preocupado com usuários que se arriscam no asfalto. Segundo ele, alguns entregadores de comida estão se apropriando dos patinetes.

O secretário Edson Caram foi entrevistado por Luiz Megale, no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes.

A Yellow, a empresa responsável pelos dois modelos de patinetes que operam em São Paulo, diz que está fazendo uma campanha para que os usuários usem o equipamento com segurança.

A empresa também cobrou mais ciclovias na cidade.

A gestão Bruno Covas está realizando audiências públicas sobre o tema e promete construir mais 173 quilômetros de novas faixas exclusivas.