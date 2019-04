Sobe para 8 o número de mortos por causa das chuvas no Rio

Mais um corpo foi encontrado nesta terça-feira em um dos bairros alagados e sobe para oito o número de mortos pela tempestade que caiu sobre o Rio de Janeiro.

Segundo informações, são seis mortos encontrados na zona sul da cidade e dois na zona oeste.

A delegada Valéria Aragão, titular da 12ª DP (Copacabana), confirmou nesta terça-feira (9) a existência de três corpos dentro de um carro amarelo, que foi soterrado por um desabamento na encosta da Avenida Carlos Peixoto.

Os corpos ainda estão sendo resgatados. Segundo a delegada, tudo leva a crer que o carro é um táxi que está desaparecido. "No entanto, este trabalho de resgate é feito com muita cautela em respeito aos cadáveres, mas já é possível visualizar que há corpos ali dentro”, disse a delegada acrescentando que o sistema de localização do GPS do táxi foi desligado exatamente no ponto onde está o carro soterrado.

Os trabalhos de resgate dos bombeiros é lento e foi interrompido uma vez porque as chuvas aumentaram.

A delegada disse que vai chamar todos os donos dos veículos que foram abandonados na avenida, para entender como foi o desabamento.

A cidade permanece em estágio de crise, o terceiro em uma escala de três, que indica a ocorrência de chuva forte a muito forte nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos. A mobilidade na cidade está prejudicada devido às fortes chuvas registradas desde ontem. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretou ponto facultativo nas repartições estaduais da região metropolitana.