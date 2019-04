VÍDEO: Mulher é agredida por seguranças do Metrô Bresser-Mooca

Uma mulher foi agredida por seguranças do Metrô de São Paulo na noite desta segunda-feira, 8, na estação Bresser-Mooca, na zona leste da capital paulista. Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, a vítima estaria acompanhando um dos detidos pelos seguranças após revista na entrada da estação. Ao seguir os detidos, a mulher, ainda não identificada, levou uma cotovelada e um soco de um segurança. Logo na sequência, outro segurança bate na mulher com um soco na barriga.

Em nota, o Metrô informou que irá apurar a conduta dos empregados e tomar as providências administrativas necessárias. De acordo com a empresa, o tumulto ocorreu quando um usuário tentou burlar o sistema por várias vezes na noite desta segunda-feira na estação Bresser-Mooca. De acordo com o Metrô, o usuário ficou agressivo e teve de ser contido pelos agentes de seguranças da companhia e retirado do sistema. No texto, a companhia disse que outros passageiros se envolveram no tumulto durante a ação dos agentes de segurança.