No litoral sul de São Paulo, chuva deixou ruas alagadas e casas ilhadas

Cidades do litoral sul de São Paulo tiveram ruas e casas alagadas durante as fortes chuvas que atingiram a região entre a noite de segunda e a manhã desta terça-feira. Em Peruíbe, moradores de quatro bairros na região do Caraguava não puderam sair de casa em razão dos alagamentos. Nas partes mais baixas, a água entrou nas casas. Vários carros ficaram presos na enxurrada

A Defesa Civil foi mobilizada para retirar dos imóveis pessoas que ficaram ilhadas. Os desalojados eram levados para o Núcleo de Ações Educativas e Sociais (Naes), do Jardim Caraminguava. Até a tarde, o número de pessoas removidas não tinha sido contabilizado. Conforme a prefeitura, chove 155,5 mm na cidade nas últimas 72 horas.

Em Itanhaém, as ruas dos bairros Gaivota e Nova Itanhaém ficaram cobertas pela água. Alunos deixaram de ir à escola e estabelecimentos comerciais fecharam as portas, mas não houve desabrigados, segundo a prefeitura. A água formou uma lagoa sob um viaduto, no principal acesso ao centro. Em Mongaguá, casas foram invadidas pelas água no bairro Agenor de Campos. Moradores foram obrigados a empilhar móveis para evitar que fossem atingidos pela enchente.