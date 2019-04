Estágio de crise: Imprensa internacional repercute forte temporal no Rio de Janeiro

Ao menos três pessoas morreram após um forte temporal na noite de segunda-feira (8) no Rio de Janeiro. O estágio de crise na capital carioca ganhou destaque na imprensa estrangeira. Confira a repercussão internacional:

Chile – T13

[FOTOS] Fuertes lluvias dejan un muerto y caos en Río de Janeiro

🇧🇷 [FOTOS] Fuertes lluvias dejan un muerto y caos en Río de Janeiro » https://t.co/fGz0YWXR56 pic.twitter.com/Z4imf5jPiv — T13 (@T13) April 9, 2019

Chile – La Tercera

Fuertes lluvias dejan al menos tres fallecidos en Río de Janeiro

🌧 Fuertes lluvias dejan al menos tres fallecidos en Río de Janeiro https://t.co/val12aGkU0 pic.twitter.com/CHhB411Rgy — La Tercera (@latercera) April 9, 2019

Venezuela – El Nacional

Tres muertos dejan lluvias en Río de Janeiro

Tres muertos dejan lluvias en Río de Janeiro https://t.co/v4peuHEA3p pic.twitter.com/v4bb5ui3qg — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 9, 2019

República Dominicana – Noticias SIN

Al menos tres muertos por fuertes lluvias en Río de Janeiro

Al menos tres muertos por fuertes lluvias en Río de Janeiro #NoticiasSIN https://t.co/CfM1PTa7WN — Noticias SIN (@SIN24Horas) April 9, 2019

AFP

Flash floods in Rio de Janeiro leave three dead

🇧🇷BRAZIl : Flash floods in Rio de Janeiro leave three dead 📷https://t.co/Ll9tAK1yUj

Carl de Souza pic.twitter.com/ii1NVzjyk3 — AFP Photo (@AFPphoto) April 9, 2019

Reino Unido – BBC

Reports that at least three people have died in flash floods – caused by torrential rain – in Rio de Janeiro, Brazil today. Further thundery showers are forecast on Thursday.

Reports that at least three people have died in flash floods – caused by torrential rain – in Rio de Janeiro, Brazil today. Further thundery showers are forecast on Thursday. pic.twitter.com/totzCldZtB — BBC Weather (@bbcweather) April 9, 2019

LEIA TAMBÉM: