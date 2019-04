Emissão do Bilhete Único com nome cresce 50%

A mudança nas regras do Bilhete Único elevou em 50% as emissões dos cartões personalizados, segundo a SPTrans. A média diária, que era de 4 mil plásticos, passou para 6 mil. Logo que a nova regra foi publicada, limitando em dez tarifas a carga no bilhete anônimo, a emissão chegou a 10 mil plásticos por dia em média.

No sábado, uma portaria regulamentou as regras, determinando, entre outros itens, que o usuário que for emitir o primeiro cartão personalizado terá de fazer um crédito de sete tarifas –atualmente, R$ 30,10 – no bilhete para obtê-lo.

Questionada se tinha uma estimativa de quantos usuários precisarão emitir o bilhete personalizado, baseada no perfil de uso do sistema, a SPTrans respondeu que “entende que a maioria da população já possui esse tipo de bilhete”, lançado em 2014. Não informou nenhum número.

A empresa também não disse se estuda a possibilidade de facilitar o acesso ao cartão, permitindo que o interessado opte por exemplo por receber o novo plástico em casa, pagando pelo serviço – ela se limitou a descrever o processo para o cadastro e retirada do bilhete.

O interessado precisa ir a um dos postos da SPTrans para retirar o cartão – e há casos de mais de duas horas de espera na fila, como mostrou reportagem do Metro Jornal em fevereiro.

A partir de 1º de junho, o sistema não vai mais aceitar bilhetes sem nome que tiverem mais de dez tarifas de saldo – R$ 43 atualmente. O saldo poderá ser transferido a um cartão personalizado.

Obstáculo

Para Rafael Calabria, pesquisador em mobilidade urbana do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), as novas regras colocam obstáculos ao usuário de transporte. “As regras são excessivas e desincentivam o uso do transporte público”, afirmou. Ele diz que quem se sentir prejudicado pode procurar o Procon.

O cartão personalizado

• Cadastro. É preciso preencher cadastro em http://bilheteunico.sptrans.com.br

• Foto. A foto não pode ter óculos de sol, chapéu ou adereço cobrindo parte do rosto

• Retirada. Em qualquer posto da SPTrans