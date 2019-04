Doria descarta monotrilho na futura linha do ABC, que pode se tornar corredor de ônibus

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou na manhã de segunda-feira (8), que a linha 18-Bronze, responsável pela ligação entre Santo André, São Caetano e São Bernardo a estação Tamanduateí do Metrô, terá novo formato.

Após inaugurar a estação Campo Belo da linha 5-Lilás do Metrô, na capital, o governador declarou que o formato de monotrilho não será mantido por causa do alto custo que as desapropriações e as indenizações para as famílias do entorno dos locais onde seriam criadas a linha e as estações poderia causar.

“Vamos modificar esse formato. Houve um erro do governo que nos antecedeu, mas agora não adianta ficar culpando o passado. Temos que encontrar soluções. Não temos R$ 600 milhões do orçamento para essa propriedade. É inviável. O novo planejamento será apresentado em breve. Queremos uma solução que seja conclusiva”, disse o governador, que prometeu revelar o futuro do projeto até o fim de junho.

Dessa maneira, ganha força a possibilidade de a nova linha sair do papel e virar realidade no formato BRT, um corredor de ônibus com maior velocidade e capacidade que os corredores comuns.

“Existem três possibilidades. Metrô, VLT (composição ferroviária com trilhos de superfície que precisa de energia elétrica) e o BRT. O ABC tem urgência para que qualquer um dos três venha com prazo rápido, que tenha alto padrão de qualidade e faça com que a população possa chegar em 20 minutos ao seu destino. Em uma análise ainda não tão aprofundada, acredito que seja o sistema BRT”, afirmou o presidente do Consórcio Intermunicipal do ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

No dia 21 de março, Doria havia declarado que em um prazo de 90 dias teria definido qual o modal a ser escolhido para a execução da obra. A promessa de um monotrilho para o ABC existe desde 2014.