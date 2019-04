Chuva deixa três mortos no Rio de Janeiro; cidade entra em estágio de crise

Ao menos três pessoas morreram após um forte temporal na noite de segunda-feira (8) no Rio de Janeiro. A cidade entrou em estágio de crise às 20h55 e a recomendação da prefeitura é de que as pessoas não saiam de casa.

As vítimas foram um homem na região da Gávea e duas irmãs no Leme, ambos na zona sul da capital fluminense. Guilherme Fontes, 30 anos, teria morrido afogado após ser arrastado pela água em uma das principais vias do bairro – ele ficou preso debaixo de um carro.

Já as irmãs Doralice e Gerlaine do Nascimento, de 55 e 53 anos, teriam ficado soterradas após um deslizamento de terra atingir a casa em que estavam. Duas pessoas ficaram feridas e um homem segue desaparecido.

Veja também:

Reforma da Previdência trata igualmente gari e deputado, diz Guedes

Loja na rua 25 de Março sofre incêndio e via fica bloqueada

Às 22h, um novo trecho da ciclovia Tim Maia cedeu. A via exclusiva, inaugurada em 2016, registra seu quarto desabamento, sendo o primeiro no mesmo ano de abertura, em que duas pessoas morreram. Nesta segunda, porém, ninguém ficou ferido.

Serviços públicos como escolas municipais foram suspensos para esta terça-feira (9), já que desde a madrugada o clima segue instável com chuvas moderadas e fortes. O governador Wilson Witzel (PSC) decretou ponto facultativo na região metropolitana para serviços do Estado. O prefeito Marcelo Crivella (PRB) afirmou que cinco mil funcionários da Prefeitura atuam nesta manhã em toda a cidade.

Estágio de crise

Veja quais são as recomendações da prefeitura para a população carioca em caso de estágio de crise, o nível mais alto de alerta:

Os habitantes das áreas de risco devem se deslocar imediatamente para locais seguros

Os moradores de áreas de encostas devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e estarem preparados para se deslocarem para locais seguros

As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o cancelamento do alerta

As vias urbanas que atravessam os maciços montanhosos da cidade e as áreas inundáveis devem ser evitadas

Evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos

Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica ou em áreas descampadas

Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros), 199 (Defesa Civil) ou 1746 (Central de Atendimento da Prefeitura)