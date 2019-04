Final feliz! Cãozinho roubado em mercado de SP é localizado e devolvido à família

Depois de quase uma semana de desespero com o roubo de seu cachorrinho Café na porta do supermercado Minuto Pão de Açúcar, localizado na rua Muniz de Souza, no bairro Aclimação, no centro da capital paulista, a professora universitária Juana Diniz, de 44 anos, emocionou-se com o reencontro.

O filhote Shih Tzu foi devolvido na tarde desta terça-feira, 9, pela Polícia Civil. Café fará um ano no próximo dia 21 e poderá celebrar o aniversário com a família.

Entenda o caso:

Casal rouba filhote de Shih Tzu em frente a mercado na zona sul de SP; donos relatam sofrimento

Casos como o do cãozinho Café ocorrem com bastante frequência. O site Pet Perdidos ajuda donos a encontrarem animais de estimação que se perderam, foram abandonados ou roubados. Em cada post, há informações do caso e telefone de contato para resgate. Criado em 2012, o site foi desenvolvido por uma pessoa que é apaixonada por animais, que encontrou um pequeno cão da raça Schnauzer em frente a casa da namorada.

"Lhasa Apso perdido no dia 20 de março às 21h no trevo do bairro Belvedere, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele pulou do carro no meio do trânsito e sumiu. Tem aproximadamente 1 ano. É branco, está tosado e tem um topete. Preciso muito dele".

"Meu cachorro de um ano fugiu no dia 16 de março, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Foi visto sendo levado por um homem de carro", destacou Yasmin De Paula em seu post no site Pet Perdidos. O Pretin é um cachorro vira-lata e estava em uma residência na Rua Nova Guiné, no bairro Vila Lucinda, quando fugiu. Ela também fez um post em sua página pessoal do Facebook.