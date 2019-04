Aos 83 anos, Dalai Lama é hospitalizado com infecção no peito

O líder espiritual tibetano, Dalai Lama, foi internado em um hospital de Nova Délhi nesta terça-feira com infecção no peito, disse um assessor, acrescentando que o estado do monge budista de 83 anos era estável.

Dalai Lama, que fugiu para a Índia no início de 1959 após uma rebelião fracassada contra o domínio chinês, vive exilado na cidade montanhosa de Dharamshala, no norte da Índia.

“Hoje de manhã sua santidade sentiu certo desconforto e ele foi levado de avião a Nova Délhi para um check-up”, disse Tenzin Taklha, seu secretário pessoal, à Reuters.

“Os médicos o diagnosticaram com infecção no peito e ele está sendo tratado para isso. Sua condição é estável agora. Ele será tratado por dois, três dias aqui.”

Muitos dos cerca de 100 mil tibetanos que vivem na Índia estão preocupados que sua luta por uma pátria genuinamente autônoma se encerre em Dalai Lama.

Ele disse à Reuters no mês passado que é possível que, quando falecer, sua encarnação possa ser encontrada na Índia e alertou que qualquer outro sucessor nomeado pela China não será respeitado.

A China, que assumiu o controle do Tibete em 1950, classificou o Nobel de Paz como um perigoso separatista e informou que seus líderes têm o direito de aprovar o sucessor do Dalai Lama, como um legado herdado dos imperadores da China.

Entretanto, muitos tibetanos — cuja tradição sustenta que a alma de um importante monge budista reencarna no corpo de uma criança ao morrer — suspeitam que qualquer papel chinês seja uma manobra para exercer influência sobre a comunidade.