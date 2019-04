Receita libera consulta ao lote de restituições do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou nesta segunda-feira (8) a consulta do lote de restituições do Imposto de Renda para pessoas físicas com resíduos dos anos de 2008 a 2018. O órgão estima que mais de 91 mil contribuintes vão receber ao todo R$ 210 milhões.

Do total, R$ 98 milhões são só referentes ao IR do ano passado, que serão pagos a cerca de 42 mil contribuintes. A consulta pode ser feita desde às 8 horas no site da Receita ou pelo Receitafone, basta discar 146.

Leia mais:

Bilhete Único inativo por um ano vai ser cancelado

Artistas se mobilizam contra cortes na cultura

O pagamento ocorre até o dia 15 de abril.