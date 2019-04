Quina: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O concurso 4945 da Quina está acumulado e vai pagar nesta segunda-feira (dia 8) um prêmio de R$ 1,4 milhão ao apostador que acertar as 5 dezenas do sorteio, segundo cálculos da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

05, 08, 31, 39, 76

Embora ninguém tenha acertado as cinco dezenas do prêmio principal no concurso anterior, 36 apostadores fizeram a quadra e ganharam R$ 10.346,73 cada um.

