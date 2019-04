Previsão do Tempo: terça-feira traz tempo ainda mais frio e chuvoso para a capital paulista

Numa virada no tempo que começou neste sábado (6), as temperaturas estão cada vez mais frias na cidade de São Paulo.

De acordo com a previsão dos meteorologistas do Climatempo, a máxima do dia deverá ser apenas 22º.

Não apenas fará frio, como também há previsão de chuvas durante todo o dia, e também à noite.

A mínima de temperatura fica em torno de 16º.