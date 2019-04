Policiamento no Morumbi é reforçado para conter gangue de motoqueiros

A PM (Polícia Militar) reforçou a segurança na região do Colégio Pio XII, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, depois de novos assaltos cometidos pela gangue dos motoqueiros na semana passada.

Em entrevista à Rádio BandNews FM, o comandante da PM na região, tenente-coronel Alexander Toaldo Lacerda, falou sobre as dificuldades para conter a quadrilha. O oficial contou que quando os agentes reforçam o patrulhamento em uma área, os bandidos acabam migrando para outro local.

Leia mais:

Bolsonaro demite Ricardo Vélez do MEC; Abraham Weintraub assume a pasta

Chuvas causam alagamentos em cidades do interior de São Paulo

Até o momento, a Polícia Civil identificou um dos suspeitos de praticar o arrastão, mas o nome está em sigilo para não atrapalhar as investigações. Lacerda disse também que novas operações estão sendo planejadas para o bairro, principalmente, para coibir o crime com o uso de motos.

De janeiro a março deste ano, a Polícia Militar prendeu 85 pessoas na região do Morumbi, incluindo foragidos da Justiça. A PM pede também a ajuda dos moradores para que sempre liguem para o telefone 190 quando verem alguém em atitude suspeita.