Ônibus pega fogo em Carapicuíba e causa uma morte

Um acidente na manhã desta segunda-feira (8) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, terminou com uma pessoa morrendo e um ônibus que pegou fogo. A ocorrência bloqueou totalmente a avenida Marginal do Ribeirão, na altura da rua Eduardo Augusto Mesquita.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o médico do SAMU constatou a morte da vítima, que teve uma parada cardiorrespiratória. O incêndio aconteceu devido à colisão do ônibus com um motoqueiro – a vítima -, que culminou com o veículo público tentando desviar e batendo em um poste.

O fogo foi controlado, mas sete viaturas dos bombeiros continuam atuando na ocorrência. A avenida Marginal do Ribeirão segue totalmente fechada.