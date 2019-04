Normas mais rígidas para aplicativos de transporte entram em vigor hoje

O serviço dos carros que oferecem transporte individual por aplicativo começam funcionar nesta segunda-feira (8) na capital com novas regras.

A partir de agora, a prefeitura vai exigir que os veículos sejam emplacados na capital, tenham até 8 anos de fabricação e passem por inspeção para avaliar itens de segurança e higiene.

Os motoristas terão de ser cadastrados e fazer um curso de aperfeiçoamento. Já as empresas deverão compartilhar com a prefeitura os dados sobre as corridas em uma ferramenta da Secretaria da Fazenda.

As normas fazem parte de resolução publicada semana passada e que resgata algumas regras criadas em 2017, mas que não estavam sendo aplicadas por questionamentos judiciais e recuos da própria da prefeitura.

O obrigatoriedade do emplacamento na capital foi criticada pelas empresas, que disseram já ter na Justiça o entendimento de que a restrição é irregular. A associação que representa os motoristas promete acionar o Judiciário para barrar a medida.