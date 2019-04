Metrô inaugura estação Campo Belo e completa linha 5-Lilás nesta segunda

Prevista para ser entregue em 2014, a linha 5-Lilás do Metrô será completada nesta segunda-feira (8) e com a inauguração da estação Campo Belo, às 11h. A linha liga o Capão Redondo à Chácara Klabin, na zona sul, e faz conexões com as linhas 1-Azul e 2-Verde.

Até sexta-feira (12), a operação será reduzida, das 10h às 15h, mas já com cobrança de tarifa. Ao todo, são 17 estações, que unem o bairro do Capão Redondo à Chácara Klabin, na região da Vila Mariana.

A estação ligará a linha 5-Lilás à linha 17-Ouro, que, por ora, não tem data para ser entregue.