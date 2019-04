Logo de concessionária das Cataratas do Iguaçu vira meme nas redes sociais

Nesta segunda-feira (8), uma logo chamou a atenção dos usuários do Twitter por sua estética ambígua.

Criada na década de 90, a logo da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., que gere a visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu, representa a bandeira do Brasil com um símbolo representando as próprias cataratas, em branco.

No entanto, para internautas, a representação lembra outras coisas: a comparação mais popular foi com uma abertura de esgoto, pelo formato circular na bandeira, mas alguns chegaram a citar o emoticon de pessoa chorando.

Alguns afirmaram que a logo foi criada recentemente, no governo Bolsonaro, porém é de autoria da própria empresa, e já tem em torno de duas décadas de idade.

Confira alguns tweets:

os designers simplesmente desistiram do brasil pic.twitter.com/1QVOFfwB8X — Esdruxu.lice (@alicebiruta) April 8, 2019

esse icone das cataratas ta parecedo o emoji chorando 😭 — La Papa es Pop (@LaPapaEsPop) April 8, 2019

Ou uma boca vomitando 🤮 — Hercule Poirot (@diegoconfirma) April 8, 2019

A galera está bastante curiosa com a logomarca das Cataratas do Iguaçu

achei bem fofo o novo símbolo das cataratas parece o brasil vomitando 🤮🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/zQW8x2Kv8w — Sandro Sanfelice (@Zanfa) April 8, 2019