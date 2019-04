Futuro de prédio abandonado da USP deve ser definido em breve, diz diretor do Cietec

Dentre muitas das obras que estão paralisadas em São Paulo, há uma na USP (Universidade de São Paulo) que está sem rumo desde 2012. Um prédio construído num terreno de 24 mil metros quadrados na Cidade Universitária está praticamente abandonado.

O imóvel é do Cietec, Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, subordinado ao Ipen, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. A autarquia é vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e gerida por um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia.

O prédio foi concluído em 2012 com o objetivo de sediar o núcleo do parque tecnológico de São Paulo, o que acabou não acontecendo. Segundo o diretor do Cietec Sérgio Risola, apesar do aparente abandono, duas empresas startups utilizam o espaço.

Risola diz que nos próximos dois ou três meses a USP deve definir o destino do imóvel.