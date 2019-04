Exército determina investigação de carro atingido por tiros no Rio

O Comando Militar do Leste (CML) determinou a apuração do caso em que uma guarnição do Exército disparou contra um carro de passeio, matando uma pessoa e ferindo duas, no domingo (7) em Guadalupe, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o CML, a Delegacia de Polícia Judiciária Militar está investigando o caso, com a supervisão do Ministério Público Militar.

Os militares envolvidos na ocorrência e todas as testemunhas civis foram ou serão ouvidas, segundo nota divulgada pelo CML.

Na nota, divulgada na tarde de domingo, o Comando Militar do Leste informou ainda que os militares atiraram no carro porque foram atacados por criminosos, por volta das 14h40. Acrescentou que os militares mataram um assaltante e feriram outro. Um pedestre também ficou ferido.

De acordo com a Polícia Civil, no carro atingido pelo Exército não havia nenhum criminoso e ninguém estava armado. Todos eram da mesma família. O homem que morreu foi identificado como Evaldo dos Santos Rosa, um músico de 51 anos.

O outro homem que estava no carro e também foi ferido seria o sogro de Evaldo. No carro estavam ainda a mulher de Evaldo e uma criança, que não ficaram feridos.