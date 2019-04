Bolsonaro afirma que o filho, Carlos, merecia um cargo de ministro: 'ele me botou aqui'

O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista à rádio Jovem Pan nesta segunda-feira (8). Nela, ele mencionou seu filho, Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo PSL no Rio.

Bolsonaro pai rebateu críticas que Carlos tem recebido ao gerenciar as redes sociais – ele comanda, além de suas próprias contas, as do presidente. Após publicações polêmicas, como o episódio do vídeo obsceno durante o Carnaval, especulou-se que o vereador era o responsável.

No entanto, para Jair, a atuação do filho neste quesito não é negativa, mas torna Carlos merecedor de um cargo como ministro.

"As redes sociais não me tomam mais do que trinta minutos do meu dia", disse. "Quem me ajuda nessa coordenação é o Carlos Bolsonaro. Até por isso as pessoas querem afastá-lo de mim. Falaram que ele me atrapalha. Atrapalha em quê? No meu entender eu acho até que ele deveria ter um cargo de ministro, foi ele que me botou aqui".

O presidente, no entanto, afirmou que o filho não pretende assumir um cargo de alto escalão no governo. Comentou, todavia, que "até poderia colocá-lo".