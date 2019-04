Dia de sorvete de graça! Ben & Jerry's distribui casquinhas em sete pontos de São Paulo

Um dos dias mais esperados pelos amantes do sorvete acontece nesta terça-feira (9) na cidade de São Paulo e em municípios de 12 Estados brasileiros. A sorveteria Ben & Jerry’s realiza o Free Cone Day (Dia do Cone de Graça, no português), em que distribuem casquinhas da sobremesa gelada sem cobrar nada.

A ação comemora 40 anos, tendo acontecido pela primeira vez em 1979 na cidade de Burlington, nos Estados Unidos. O objetivo, segundo a empresa, é agradecer os clientes pelo carinho com a marca. No Brasil, o Free Cone Day é celebrado desde 2015.

Na capital paulista, sete lojas da Ben & Jerry’s darão sorvetes de graça. É possível pegar quanto sorvete quiser, respeitando o limite de uma bola por vez, servida na casquinha. Para repetir, é preciso voltar para o fim da fila – que costuma ser grande!

Confira os endereços da ação em São Paulo:

Oscar Freire (R. Oscar Freire, 957 – Jardins)

Shopping Anália Franco (Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé)

Shopping Morumbi (Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Morumbi)

Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073 – Bela Vista)

Shopping Center Norte (Av. Otto Baumgart, 500 – Vila Guilherme)

Pinheiros (R. dos Pinheiros, 957 – Pinheiros)

Moema (Al. Jauaperi, 1266 – Moema)

A novidade deste ano é a opção do sorvete vegano aos que não consomem ingredientes de origem animal. As casquinhas serão distribuídas das 12h às 20h.

O Free Cone Day também colabora com organizações sociais – neste ano, em parceria com a WWF-Brasil, o tema em discussão será a poluição plástica. Clientes são convidados a assinar uma petição internacional à líderes globais, governos e indústrias reduzirem o uso do material.