São Paulo abre Virada da Saúde com evento no parque Ibirapuera

A 5ª edição da Virada da Saúde em São Paulo foi aberta na manhã deste domingo (7) com um evento no parque Ibirapuera. A programação, que comemora o Dia Mundial da Saúde, vai até o próximo domingo (14). O encerramento será o parque do Carmo.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e tem o objetivo de conscientizar a população sobre o impacto de hábitos saudáveis para a qualidade de vida e prevenção de doenças. As atividades de hoje ocorrem na Arena de Eventos, perto do Museu Afro.

Nesse local foram instaladas tendas para imunização contra febre amarela, aferição da pressão arterial e de saúde mental, saúde nutricional, saúde da mulher, saúde da pessoa idosa e zoonoses. As pessoas que passaram pelo Ibirapuera nesta manhã puderam também fazer atividades de tai chi chuan e aulas de zumba.

“O evento procura promover a saúde, desenvolvendo ações realizadas principalmente em grupo, tais como dança, tai chi, meditação”, disse o coordenador da Área Técnica das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Emilio Telese Junior. Segundo Telese Junior, o evento é importante porque a saúde, de modo geral, faz trabalhos muito assistencialistas, atendendo individualmente as pessoas. "Só vamos melhorar a saúde quando fizermos um trabalho de natureza coletiva”, disse Telese em entrevista hoje à Agência Brasil.

“É uma maneira de os profissionais de saúde encontrarem o público e conversarem, oferecerem orientação Temos diversas tendas aqui., e tudo é feito gratuitamente”, afirmou a coordenadora de Vigilância em Saúde da secretaria, disse Solange Saboia.

“Estamos aqui vacinando contra a febre amarela. Estamos nessa luta junto com a população de São Paulo para todo mundo se vacinar. A vacina é segura, boa e da maior qualidade. Também temos aqui orientações para quem mora em áreas de alagamento, com técnicos excelentes, para prevenção da leptospirose, aquela doença que vem com a urina de ratos nas enchentes. Também estamos dando orientação sobre dengue. É importante porque é um encontro com a população, um encontro de muita alegria e saúde – e saúde é alegria de viver”,acrescentou.

Solange informou que mais de 9,5 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela na capital, o que representa cerca de 80% do total previsto. A meta é chegar a 95% da população. “Estamos vacinando gratuitamente aqui e também vacinando regularmente na CPTM [Companhia Paulista de Trens Metropolitanos], terminais de ônibus, shopping centers, e temos uma grande equipe também se mobilizando para levar vacina na casa de pessoas [de áreas de risco]”, disse Solange.

Valderez Maria da Silva, de 73 anos, foi uma das pessoas que aproveitaram muitas das atividades oferecidas neste domingo (7) no parque Ibirapuera. De, Valderez já tinha passado pela tenda de saúde ao idoso e feito aulas de capoterapia e dança circular. “Está ótimo. Tudo muito bom. Já fiz até uma bonequinha também. Estou gostando”, disse ela, que habitualmente já faz ginástica e dança. “[Meu conselho] é que as pessoas participem, mesmo as que têm idade mais avançada. Eu estou bem de saúde, graças a Deus. E, com esses movimentos que eu faço, melhor ainda.”

Rita Ferreira, de 68 anos, também foi ao Ibirapuera aproveitar o evento. “Estou aqui para tratar a saúde. Estou muito bem, mas vim porque gosto de saber das coisas”, afirmou Rita em conversa com a reportagem, antes de passar por uma das tendas para medir a pressão. “Acho muito importante cuidar da saúde. Eu já tenho essa idade e não tomo nenhum remédio. Faço exercícios de segunda a sexta-feira e recomendo para todo mundo deixar a preguiça de lado. A preguiça não traz nada e os exercícios trazem muita coisa boa. Sou feliz, tanto espiritualmente quanto fisicamente", afirmou Rita. Ela disse que existem pessoas jovens que parecem ter 100 anos. "Eu, não. Eu sou muito feliz.”

A programação da Virada da Saúde pode ser consultada na página da Prefeitura de São Paulo.