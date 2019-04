Previsão do tempo: São Paulo terá segunda chuvosa, com risco de alagamentos

A cidade de São Paulo volta a registrar um dia nublado e com chuvas nesta segunda-feira (8). De acordo com o Inmet, as temperaturas caem em relação ao fim de semana e há probabilidade de temporais desde o período da manhã.

Os termômetros devem ter pouca variação, ficando entre os 18º C e os 20º C. Durante a manhã e a tarde, a chuva deve vir acompanhada de “trovoadas isoladas por vezes fortes” em pontos isolados.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), há risco de formação de alagamentos, com até transbordamentos de córregos e deslizamentos de terra. O clima instável é resultado de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o oceano no litoral do Estado.

Para a terça-feira (9), as temperaturas caem ainda mais – o Inmet prevê mínima de 15º C e máxima de 17º C. Chuvas devem acontecer, mas com muito menos intensidade.