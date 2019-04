Cinco pessoas seguem desaparecidas após balsa destruir ponte no Pará

O Corpo de Bombeiros retomou às 7h30 deste domingo (7) as buscas por possíveis vítimas da queda de uma ponte no Pará. No sábado (6), os trabalhos foram encerrados sem encontrar pessoas.

Segundo as autoridades, dois veículos caíram no rio e pelo menos cinco pessoas estão desaparecidas. O acidente ocorreu na madrugada de sábado em ponte sobre o rio Moju, quando uma balsa atingiu um dos pilares da estrutura. Foi a terceira vez que a ponte foi atingida por uma embarcação.

A balsa estava irregular, de acordo com a Capitania dos Portos, e não poderia estar navegando por falta de documentação e multa em aberto. A PGE (Procuradoria Geral do Estado) afirmou que pretende acionar judicialmente a empresa proprietária da balsa.

Também no sábado, o governador Helder Barbalho (MDB) decretou estado de emergência para acelerar obras de segurança nas pontes do complexo de alça viária. "Isso nos dará mais agilidade frente as demandas que estão surgindo", disse.