Mega-Sena: Veja os números sorteados neste sábado, 6 de abril

O concuso 2.140 da Mega-Sena paga neste sábado (6) um prêmio acumulado de R$ 32 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do sorteio, segundo as estimativas da Caixa Econômica FEderal.

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado são:

17, 20, 26, 36, 42, 54

Embora nenhum acertador tenha ganho o prêmio principal no sorteio antetior, 65 pessoas fizeram a quina e ganharam R$ 34.758,78cada uma.