Brexit: Reino Unido começa a emitir passaportes sem nome da UE

Apesar do impasse na aprovação do acordo do Brexit, o governo do Reino Unido começou nesta semana a emitir passaportes sem o nome da União Europeia na capa.

Os novos documentos haviam sido preparados com base no primeiro prazo definido para a saída do país do bloco, 29 de março, data que foi alterada para 12 de abril e agora, a pedido da primeira-ministra Theresa May, pode ser prorrogada para 30 de junho.

O Ministério do Interior, no entanto, explicou que continuará emitindo os passaportes antigos até o fim dos estoques. O documento deve passar por uma nova mudança no fim de 2019, com a volta gradual da cor azul, usada no Reino Unido até 1988, no lugar do vermelho que caracteriza os passaportes da UE.

May tenta um novo adiamento do Brexit em função da falta de aprovação do acordo de "divórcio" pelo Parlamento britânico, que já rejeitou o texto em três ocasiões e também rechaçou todas as alternativas propostas pelo governo e pela oposição.