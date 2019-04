VÍDEO: Policial empurra estudante com cano de arma durante manifestação em escola de Guarulhos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão envolvendo policiais militares e estudantes de uma escola pública de Guarulhos, na Grande São Paulo, durante um protesto na noite de quinta-feira (4). Nas imagens, um policial aponta uma arma para os alunos e empurra uma aluna com o cano da espingarda.

Um grupo de estudantes da Escola Estadual Professor Frederico Brotero protestava contra a medida do diretor da escola de proibir a entrada dos alunos após o início das aulas, às 19h. Eles argumentam que muitos atrasam por causa do horário de saída do trabalho.

Assista ao vídeo:

Já o diretor argumenta que os alunos pediam a sua saída e se manifestavam contra uma operação policial contra o tráfico e consumo de drogas na região do colégio, que ocorreu dias antes. O boletim de ocorrência afirma que os policiais foram acionados pelo diretor, que afirmou que estava sendo ameaçado.

Os policias afirmaram que as armas levadas ao colégio eram de balas de borracha. Dois alunos de 16 anos foram detidos e passarão pela Vara da Infância e Juventude.

A Polícia Militar disse que instaurou uma investigação para apurar a conduta dos policiais no atendimento à ocorrência. Já a Secretaria estadual de Educação afirmou que avalia o episódio e vai trabalhar com as autoridades.