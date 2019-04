UBS's de São Paulo começam a vacinar contra a gripe na próxima quarta

As UBS's (Unidades Básicas de Saúde) de São Paulo começam a partir da próxima quarta-feira a campanha de vacinação contra três subtipos do vírus da gripe (H1N1, H3N2 e Influenza B).

Assim como nos anos anteriores, a vacina será destinada aos grupos prioritários, conforme o calendário abaixo:

De 10 a 19 de abril, a vacina será aplicada em gestantes, puérperas (mulheres que deram a luz até 45 dias após o parto) e crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

De 22 de abril até 31 de maio (data prevista para o término da ação), em trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, pessoas com 60 anos ou mais de idade, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, professores (escolas públicas e privadas), adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Para se vacinar, basta levar documento de identidade e, se tiver, carteira de vacinação e cartão do SUS à UBS mais próxima. A vacina é gratuita.

Fake News

“Há boatos de que a vacina provoca a gripe ao invés de preveni-la, mas essa informação é incorreta, já que a dose aplicada nas UBSs é composta por partículas de vírus morto, o que inviabiliza a contaminação. Uma parcela muito pequena da população vacinada pode apresentar febre baixa ou mal-estar alguns dias após receber a vacina, o que não contraindica a vacinação”, a coordenadora do Programa Municipal de Imunizações (PMI), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo, Maria Lígia Nerger