Quarto integrante da quadrilha que assaltou banco em Guararema é preso

A polícia anunciou nesta sexta-feira (5) a prisão de um quarto integrante da quadrilha que assaltou duas agências bancárias em Guararema, na Grande São Paulo, na última quinta (4).

O homem foi detido pelo policiamento ambiental e está sendo levado para o DEIC. O tiroteio entre os assaltantes e os policiais deixou 11 bandidos mortos; três foram capturados.

O governador da capital paulista João Doria comemorou a ação e afirmou que "estão de parabéns os policiais que agiram e colocaram no cemitério mais dez bandidos". Ele vai homenagear os oficiais envolvidos na operação no próximo dia 10, no Palácio dos Bandeirantes.